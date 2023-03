افغانستان کے خلاف شکست، اظہر علی نوجوان کھلاڑیوں کی حمایت میں بول اٹھے

لاہور: قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کپتان اظہر علی افغانستان ٹیم کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں شکست کے بعد قومی ٹیم کے دفاع میں بول اٹھے۔

ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں اظہر علی کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ ایک شکست کے بعد سلیکشن پر تنقید کرنا شروع ہوگئے ہیں۔

It is so unfortunate that people on social media straight away start to criticise the selection after a defeat it’s easy saying things in hindsight.They speak about building bench strength but they can’t even be patient. All these players have potential to bounce back.

— Azhar Ali (@AzharAli_) March 25, 2023