پاکستانی ’ایلون مسک‘ کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

سوشل میڈیا پر ایک میم وائرل ہے جس میں امریکی ٹائیکون ایلون مسک شلوار قمیض پہن کر پاکستان کے بازار سے فروٹ خرید رہے ہیں۔

رمضان کی آمد اور معاشی بحران نے پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچادی ہیں اور عام عوام کی پہنچ سے فروٹ دور ہوگئے ہیں۔

روزوں میں افطاری کے وقت پاکستان میں لوگوں کا معمول ہے کہ وہ پھل فروٹ سے اپنا روزہ کھولتے ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے غریب افراد کیلئے اب ان پھلوں کا حصول ناممکن ہوگیا ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل میم پر مختلف لوگوں نے دلچسپ تبصرے کیے ہیں اور میم خوب وائرل ہورہی ہے۔

Rare photo of Elon Musk who used to work as an electrician in a remote Pakistani village before moving to US for better career prospects

Kamoke 1996 pic.twitter.com/v1hdaAbyA1

— History Of Pakistan (@OldPakHistory) March 25, 2023