کرن جوہر نے پریانکا چوپڑا کو بالی وڈ چھوڑنے پر مجبور کیا، کنگنا رناوت

ممبئی: بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت نے فلمساز کرن جوہر پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اداکارہ پریانکا چوپڑا کو ہراساں کیا جس کی وجہ سے وہ امریکا شفٹ ہو گئیں۔

بالی وڈ اور ہالی وڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ انہیں بالی وڈ میں کنارے سے لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔

پریانکا چوپڑا نے بالی وڈ سے کسی کا نام نہیں لیا لیکن کنگنا رنوت نے دعویٰ کیا کہ کرن جوہر نے اداکارہ کے خلاف سازش کی تھی۔

This is what ⁦@priyankachopra⁩ has to say about bollywood, people ganged up on her, bullied her and chased her out of film industry” a self made woman was made to leave India. Everyone knows Karan Johar had banned her (1/2) https://t.co/PwrIm0nni5

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 28, 2023