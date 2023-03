تاریخ رقم، پاکستانی نژاد حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے پہلے مسلمان سربراہ منتخب

اسکاٹ لینڈ: برطانیہ کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی نژاد سیاسی رہنما حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے پہلے مسلمان سربراہ منتخب ہوگئے۔

حمزہ یوسف کو ایک روز قبل اسکاٹش نیشنل پارٹی نے اپنا صدر منتخب کیا تھا جس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور پھر اسکاٹ لینڈ کے سربراہ کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا جس کے ساتھ ہی وہ فرسٹ منسٹر بھی بن گئے۔

Just spoken with PM @RishiSunak – we had a constructive discussion on a range of issues, including helping people through the cost of living crisis.

I also made clear that I expect the democratic wishes of Scotland’s people and Parliament to be respected by the UK Government.

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) March 28, 2023