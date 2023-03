شاداب خان اور افتخار احمد کو یو اے ای کا گولڈن ویزا مل گیا

دبئی: متحدہ عرب امارات کی حکومت نے قومی ٹیم کے کھلاڑیوں شاداب خان اور افتخار احمد کو گولڈن ویزا کے اعزاز سے نواز دیا۔

واضح رہے کہ یو اے ای حکام کی جانب سے مختلف شعبوں میں کارکردگی دکھانے والوں کو گولڈن ویزا کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جن میں فنکار بھی شامل ہیں۔

افتخار احمد نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر یو اے ای حکومت کی جانب سے گولڈ ویزا دینے کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ ’اللہ کا شکر ہے مجھے اُس ملک کی طرف سے گولڈن ویزا کا اعزاز دیا گیا جسے میں اپنا دوسرا گھر کہتا ہوں‘۔

Alhamdulillah, I am honoured to receive my GOLDEN VISA from a country which I can call my second home. @GDRFADUBAI

Special thanks to Moazzam Qureshi for making this happen pic.twitter.com/72aZ0M6OaD

