پٹھان کی شاندار کامیابی؛ شاہ رخ خان نے مہنگی ترین کار خرید لی

ممبئی: بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے پٹھان فلم کی ریکارڈ توڑ کامیابی کی خوشی میں کروڑوں روپے مالیت کی نئی کار خرید لی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق شاہ رخ خان نے رولس رائس کی کلینن بلیک بیج ایس یو وی خریدی ہے جس کی قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، یہ کار کلینن کا خصوصی ایڈیشن ماڈل ہے۔

انٹرنیٹ پر وائرل ہونیوالی ایک ویڈیو میں شاہ رخ خان کو اپنی نئی سفید رنگ کی چمچماتی ہوئی کار کو ممبئی کی سڑکوں پر چلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس میں انکی مخصوص 0555 والی نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔

#ShahRukhKhan new car Rolls-Royce 555 entrying in #Mannat last night @iamsrk pic.twitter.com/tU1GWgkC9T

— SRK Khammam Fan club (@srkkhammamfc) March 27, 2023