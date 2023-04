عرفی جاوید نے لوگوں کے جذبات مجروح کرنے پر معافی مانگ لی

ممبئی: اپنے متنازعہ کپڑوں کی وجہ سے میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہنے والی معروف بھارتی ماڈل عرفی جاوید نے لوگوں کے جذبات مجروح کرنے پر معافی مانگی ہے۔

ایک ٹویٹر پوسٹ میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ لوگ اب ایک بدلی ہوئی عرفی دیکھیں گے۔

I apologise for hurting everyone’s sentiments by wearing what I wear . From now on you guys will see a changed Uorfi . Changed clothes .

Maafi

— Uorfi (@uorfi_) March 31, 2023