اسکارف نہ لینے پرایرانی خواتین کے سروں پر دہی انڈیلنے کی ویڈیووائرل

مشہد: ایران کے شمال مشرقی مشہد میں سر نہ ڈھانپنے والی دو خواتین کے سروں پر ایک شخص نے دہی انڈیل دی۔ واقعے میں ملوث دونوں خواتین کے ساتھ مرد کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ ایرانی صدر نے ’ قانونی معاملہ‘ قرار دے دیا۔

سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ مشہد کے قریب واقع دودھ کی ایک دکان میں پیش آیا۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دکان میں موجود دو خواتین سے، جن میں سے ایک نے جزوی طور پر سر ڈھانپا ہوا ہے، ایک شخص بحث کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے دہی کا ڈبا اٹھا کر باری باری دونوں کے سروں پر انـڈیل دیتا ہے۔

اسی دوران دکاندار آکر مذکورہ شخص کو دھکا دے کر دکان سے باہر نکال دیتا ہے۔

Watch the moment a man in Iran throws yoghurt at two women for not fully covering their hair. President Ebrahim Raisi has commented on the case to say hijab is the law ⤵️

🔗: https://t.co/nS5ZKdhdxi pic.twitter.com/Ag2JB7AqKS

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 2, 2023