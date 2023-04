امریکی ماڈل جی جی حدید ورون دھون کے دفاع میں بول پڑیں

ممبئی: عالمی شہرت یافتہ امریکی ماڈل جی جی حدید بھارتی اداکار ورون دھون کے دفاع میں سامنے آگئیں۔

گزشتہ روز سوشل میڈیا پر جی جی حدید اور بھارتی اداکار ورون دھون کی ایک ڈانس پرفارمنس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔

اس ویڈیو میں ورون دھون حال ہی میں نیتا مکیش امبانی کلچرل سینٹر میں منعقد تقریب کے دوران امریکی ماڈل کے ساتھ رقص کرتے نظر آئے جس میں انہوں نے پرفارمنس کے دوران جی جی کو گود میں اُٹھا لیا۔

سوشل میڈیا پر صارفین نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ورون دھون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ورون کو ماڈل کو اٹھانے سے قبل ان کی اجازت لینی چاہئے تھے۔

varun dhawan gigi hadid, are you kidding me? pic.twitter.com/2tAyMFMpCg

— Annesha (@ApnaaVarun) April 2, 2023