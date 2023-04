پاکستان کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا اعلان

آکلینڈ: پاکستان کیخلاف ون ڈے کرکٹ سیریز کیلئے نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا اعلان کردیا گیا۔

ٹام لیتھم کیوی ٹیم کے ون ڈے اسکواڈ کی قیادت کریں گے جس میں دو ممکنہ ڈیبیو کھلاڑی شامل ہیں، 15 رکنی اسکواڈ میں حالیہ ون ڈے ڈیبیو کرنے والے چاڈ بوز، راچن رویندرا اور ہنری شپلی کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

کیوی اسکواڈ کے 9 کھلاڑی پاکستان میں حالیہ ون ڈے اور ٹیسٹ سیریز کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں جس کے میچز اس سال کے شروع میں کراچی میں کھیلے گئے تھے، ثقلین مشتاق اسسٹنٹ کوچ کے طور پر کیوی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں گے۔

Squad News | @Tomlatham2 will lead a BLACKCAPS ODI Squad in Pakistan later this month featuring two potential debutants in Ben Lister and @cole_mcconchie. More | https://t.co/u3NWaEdg3O #PAKvNZ pic.twitter.com/19UOxbVc4b

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) April 3, 2023