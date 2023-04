24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے ایک شخص انتقال کر گیا

اسلام آباد: اسلام آباد: گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثرہ ایک مریض انتقال کر گیا جبکہ 20 مریضوں کی حالت نازک ہے۔

قومی ادارہ صحت (این آئی ایچ) کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2 ہزار 946 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 47 افراد کے نتائج مثبت آئے اور اس کی شرح 1.60 فی صد ریکارڈ ہوئی۔

COVID-19 Statistics 04 April 2023

Total Tests in Last 24 Hours: 2,946

Positive Cases: 47

Positivity %: 1.60%

Deaths: 01

Patients on Critical Care: 20

(shared by NCOC-NIH)

