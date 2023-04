سابق کپتان محمد حفیظ کےلیے بڑا اعزاز

لندن: پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کو میرِلبون کرکٹ کلب (ایم سی سی) کی اعزازی تاحیات رکنیت سے نواز دیا گیاہے۔

بدھ کے روز ایم سی سی نے ٹوئٹر پر تاحیات اعزازی رکنیت حاصل کرنے والے 17 کھلاڑیوں کی فہرست جاری کی۔

👏 MCC awards Honorary Life Membership of the Club to some of the world’s finest cricketers.

We can now reveal the names of the latest men and women to have been bestowed with this privilege ⤵️#CricketTwitter

— Marylebone Cricket Club (@MCCOfficial) April 5, 2023