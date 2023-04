نماز تراویح کی براہ راست نشریات کے دوران بلی امام کے کاندھے پر بیٹھ گئی

الجزائر میں نماز تراویح کی براہ راست نشریات کے دوران بلی امام کے اوپر چڑھ گئی۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق الجزائر میں رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کے دوران اُس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوگئی جب ایک چنچل بلی چھلانگ مار کر نماز تراویح کی امامت کرانیوالے امام صاحب کے اوپر چڑھ گئی۔

فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بلی نے امام پر چھلانگ لگائی اور انکے کندھے پر بیٹھ گئی، امام صاحب نے اس دوران انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور بلی سے بے نیاز ہوکر اپنی تلاوت جاری رکھی۔

A cat jumped on an Imam as he recited a Ramadan prayer during a live broadcast in Algeria pic.twitter.com/dSaNxkt6Pm

— Omer (@omerrashid93) April 5, 2023