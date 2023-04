ہریتک روشن اور تامل اداکار راما راؤ ’وار 2‘ میں آمنے سامنے ہوں گے

ممبئی: بالی ووڈ سُپر اسٹار ہریتک روشن کی سُپر ہٹ فلم وار کے دوسرے حصے کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے۔

شائقین بےصبری سے ہریتک روشن کی ہٹ فلم وار کے سیکوئل کے منتظر ہیں تاہم اب مداحوں کیلئے ایک خوشخبری اور سامنے آئی ہے جو ان کی بےچینی کو مزید بڑھا دے گی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم وار 2 میں ہریتک روشن کے ساتھ صرف دیپیکا پڈوکون ہی نہیں بلکہ جنوبی بھارتی سُپر اسٹار این ٹی راما راؤ بھی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔

آیان مکھرجی کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں ہریتک اور ہریتھک روشن اور تامل فلم ’آر آر آر‘ کے اسٹار جونیئر این ٹی آر پہلی مرتبہ اسکرین شیئر کریں گے۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد مداحوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر خوشی کا اظہار کیا جارہا ہے جبکہ اب اس فلم کیلئے ان کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوگیا ہے۔

2025 There is GOING TO BE #WAR2

Mass God vs Greek God#HrithikRoshan #NTRJunior pic.twitter.com/Qx8YTGFxX6

— Shraddhaz_Aditya (@MikkuSK77) April 5, 2023