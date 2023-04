رواں ہفتے کورونا کا تیسرا مریض انتقال کرگیا، 53  نئے کیسز رپورٹ

اسلام آباد: کورونا وائرس سے متاثر 3 افراد رواں ہفتے کے دوران انتقال کر گئے جب کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے متاثر ہونے والے مزید 53 کیسز رپورٹ ہو ئے ہیں اور 13 مریضوں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے۔

COVID-19 Statistics 07 April 2023

Total Tests in Last 24 Hours: 3,863

Positive Cases: 53

Positivity %: 1.37%

Deaths: 01

Patients on Critical Care: 13

(shared by NCOC-NIH)

