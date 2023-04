انوشکا شرما کا کیریئر تباہ کرنے کا بیان، شدید ٹرولنگ پر کرن جوہر کا جوابی ردعمل

ممبئی: بالی وڈ فلمساز کرن جوہر پر اکثر انڈسٹری فنکاروں کی جانب سے اقربا پروری کا الزام لگایا جاتا ہے، حال ہی میں کرن جوہر پر پریانکا چوپڑا کا شوبز کیریئر تباہ کرنے کا الزام لگایا گیا اور پھر ان کی ایک وڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ انوشکا شرما کا کیریئر برباد کرنا چاہتے تھے، فلمساز نے سوشل میڈیا پر شدید ٹرولنگ کے بعد اپنی ردعمل دیا ہے۔

سوشل میڈیا پر ایک پرانی وڈیو وائرل ہے جس میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ انوشکا شرما کو ان کی پہلی فلم ’رب دی بنادی جوڑی‘ سے نکالنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ادیتیہ چوپڑا سے کہا کہ وہ انوشکا کو کاسٹ نہ کرے۔

‘I totally wanted to murder Anushka Sharma’s career’ – Karan Johar confesses to Rajeev Masand & Anupama Chopra in 2016. Said in jest, I’m sure, but still a worthy point in the raging insider-outsider debate. pic.twitter.com/8JNLp8Kyud

— Apurva (@Apurvasrani) April 6, 2023