انڈین آئیڈل سے متعلق ’دھماکہ خیز‘ خبروں کو منی ماتھر نے مسترد کردیا

ممبئی: بالی وڈ کی نامور ٹی وی میزبان منی ماتھر نے انڈین آئیڈل چھوڑنے کی خبروں کے حوالے سے اپنا جوابی ردعمل دیا ہے۔

منی ماتھر نے معروف ٹی وی شو ’انڈین آئیڈل‘ کے پہلے سیزن سے لے کر چھٹے سیزن تک کی میزبانی کی تھی اور پھر انہوں نے پروگرام کو خیرباد کہہ دیا تھا۔

ایک تازہ پوڈ کاسٹ میں فنکارہ نے پروگرام چھوڑنے کے حوالے مختلف باتیں کی تھیں جس کی میڈیا میں گونچ سنائی دے رہی ہے۔

Dear Publications.. who have written “explosive” headlines and articles about me “breaking my silence” about #IndianIdol … please know that you are lazy & uninformed. That you haven’t bothered to listen to the podcast yourself nor understood the context & tone of the discussion.

— Mini Mathur (@minimathur) April 9, 2023