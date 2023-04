جھومے جو ’رنکو‘ شاہ رخ خان نے پٹھان کے پوسٹر پر رنکو کی تصویر لگا دی

ممبئی: ’جھومے جو رنکو‘ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے شریک مالک شاہ رخ خان نے اپنی فلم ’پٹھان‘ کے پوسٹر پر لگاتار 5 چھکے جڑنے والے رنکو سنگھ کی تصویر لگا دی۔

گجرات ٹائٹنز کے خلاف اتوار کی شب کھیلے جانے والے آئی پی ایل میچ میں کولکتہ کو آخری 5 بالز پر 28 رنز درکار تھے، کنگ خان کی ٹیم کے کھلاڑی رنکو نے تمام گیندوں کو باؤنڈری کے پار اچھال کر اپنی ٹیم کو غیرمعمولی کامیابی سے ہمکنار کردیا۔

رنکو کے چھکوں کی تال پر بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان بھی جھوم اٹھے، انھوں نے ٹوئٹر پر پٹھان فلم کا پوسٹر شیئر کیا، جس میں ان کہ جگہ رنکو سنگھ کا چہرہ لگا ہوا تھا۔

ساتھ میں انھوں نے لکھا کہ ’جھومے جو رنکو‘ انھوں نے نوجوان کرکٹر کے ساتھ ٹیم کے کپتان اور مینجمنٹ کو بھی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔

JHOOME JO RINKUUUUU !!! My baby @rinkusingh235 And @NitishRana_27 & @venkateshiyer you beauties!!! And remember Believe that’s all. Congratulations @KKRiders and @VenkyMysore take care of your heart sir! pic.twitter.com/XBVq85FD09

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 9, 2023