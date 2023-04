 ’’ میں ٹھیک ہوں ‘‘، سنجے دت نے اپنے زخمی ہونے کی تردید کردی

ممبئی: بھارتی فلم انڈسٹری کے سینیئر اداکار سنجے دت نے اپنے زخمی ہونے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں۔

بولی وڈ کے ’ کھل نائیک ‘ کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگی تھیں کہ وہ کنڑ فلم ’’ کے ڈی ‘‘ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہوگئے ہیں۔

ان خبروں کے وائرل ہونے کے بعد سنجو بابا نے ٹویٹر اکائونٹ پر اپنی خیریت کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ میں سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میرے زخمی ہونے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ میں بالکل ٹھیک اور صحت مند ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ان دنوں وہ کنڑ زبان کی فلم ’ کے ڈی ‘ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں اور ٹیم شوٹنگ کے دوران ان کا غیرمعمولی طورپر خیال رکھ رہی ہے۔

’ منا بھائی ‘ نے اپنے لیے فکر و تشویش ظاہر کرنے پر اپنے پرستاروں کا شکریہ بھی ادا کیا۔

There are reports of me getting injured. I want to reassure everyone that they are completely baseless. By God’s grace, I am fine & healthy. I am shooting for the film KD & the team’s been extra careful while filming my scenes. Thank you everyone for reaching out & your concern.

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 12, 2023