فلسطینی معیشت پر بڑا حملہ، 28،000 زیتون کے درخت اکھاڑ دیئے گئے

مقبوضہ یروشلم: اسرائیلی آباد کاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے پر رواں سال میں اب تک 28،000 زیتون کے درخت جڑوں سے اکھاڑ دیئے ہیں جو فلسطین کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔

بین الاقوامی میڈیا نے مقامی فلسطینیوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ الیکٹرک آریوں کی آواز سن کر جائے وقوعہ پر پہنچے جہاں آباد کاروں نے درختوں کو اکھاڑا ہوا تھا مقبوضہ مغربی کنارے پر فلسطینی شہر نابلس کے جنوب میں قریوت گاؤں میں آج زیتون کے تقریباً 70 درخت اکھاڑے گئے جس کے بعد یہ تعداد رواں سال 28،000 ہوگئی ہے۔

Israeli settlers cut off some 70 olive trees in Qaryout, south of Nablus, according to locals, who said they went to the land after they heard the sound of electric saws… Activists estimate settlers destroyed nearly 2,800 trees in the occupied WestBank since the start of 2023. pic.twitter.com/aLm4OiL7gJ

