نیوزی لینڈ کے اسپنر ایش سودھی کو لاہور سے خاص لگاؤ کیوں؟

لاہور: نیوزی لینڈ کے اسپنر ایش سودھی لاہور آمد پر بہت پرجوش ہیں اور انہوں نے اس شہر کے ساتھ اپنے خاص لگاؤ کا بھی اظہار کیا ہے۔

نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی طرف سے جاری کردہ ویڈیو مین ایش سودھی کہتے ہیں کہ اپنے دادا دادی کے شہر آکر بہت اچھا لگا جو تقسیم سے پہلے لاہور میں رہتے تھے۔

کیوی کرکٹر کا کہنا تھا کہ اس شہر میں پہلی بار میچ کھیلنے کو بے تاب ہوں، ان کے والد بھی اکثر کزنز کو ملنےآتے رہتے ہیں، میرے پاس ابھی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت نہیں، لیکن یہاں لوگوں کے ساتھ پنجابی میں بات کرنے کا مزہ آیاہے۔

تیس سالہ ایش سودھی کے مطابق ان کی پیدائش لدھیانہ کی ہے جو لاہور سے دو سو کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے۔

“To be here is very special” – Ish Sodhi shares his family connection with Lahore #PAKvNZ pic.twitter.com/2c38Rh00Pb

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) April 12, 2023