شاہ رخ خان کی بیٹی سوہانا انٹرنیشنل فیشن برانڈ کی ایمبیسڈر بن گئی

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی بیٹی سوہانا خان انٹرنیشل فیشن برانڈ میبلائن کی ایمبیسڈر بن گئی اور اس شاندار کامیابی پر اداکارہ نے ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بیٹی کو مبارکباد پیش کی ہے۔

شاہ رخ خان نے ٹویٹر پر ایک ویڈو شیئر کی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی سوہانا کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک جذباتی پیغام بھی لکھا ہے۔

اداکار نے بیٹی کو نئی کامیابی پر جہاں مبارکباد پیش کی وہیں اس کی کامیابی اور مستقبل کی کامرانیوں کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔

Congratulations on Maybelline beta. Well dressed…well spoken…well done & if I may take some credit well brought up! Love u my Lil Lady In Red!! pic.twitter.com/tLnAQlXoTj

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 12, 2023