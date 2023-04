اداکار عثمان خالد بٹ کے والد انتقال کر گئے

لاہور: پاکستان شوبز کے اداکار عثمان خالد بٹ کے والد ڈاکٹر خالد سعید بٹ انتقال کر گئے ہیں۔

افسوسناک خبر کا اعلان عثمان نے ٹوئٹر پر کیا انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ ان کے پیارے والد 13 تاریخ کی رات انتقال کر گئے۔

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un.

Our beloved father, Dr. Khalid Said Butt, passed away peacefully on the night of the 13th. As per his wishes, his Namaz-e-Janaza (funeral prayers) will be held at 2:30 pm on Friday at Khalid Masjid, Cavalry Ground Extension, Lahore. pic.twitter.com/fabOAwiteu

