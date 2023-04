دوسرا ٹی ٹوئنٹی: پاکستان کا نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 193 رنز کا ہدف

لاہور: پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

اسکواڈ:

Unchanged line-up for the second T20I 👇#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/zGfwMEeE3j

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) April 15, 2023