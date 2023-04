بھارتی فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہشمند ہوں، سجل علی

کراچی: پاکستان شوبز کی خوبرو اداکارہ سجل علی نے ایک مرتبہ پھر بالی ووڈ فلموں میں کام کرنےکی خواہش کا اظہار کیا ہے۔

بھارتی میڈیا سے گفتگو میں سجل علی نے سرحد پار فنکاروں کے ساتھ کرم کرنے کے حوالے سے اپنا تجربہ بتاتے ہوئے کہا کہ ان میں ایک اپنائیت ہے اور وہاں (بھارت میں) گھر جیسا محسوس ہوتا ہے۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ وہ بالی ووڈ کی فلموں میں دوبارہ کرم کرنا چاہتی ہیں اور وہ کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہی ہیں۔ سجل علی کا کہنا تھا کہ سیاست لو فن اور فنکاروں کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔

سجل علی نے کہا کہ ’مجھے اُمید ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کی یہ دیوار جلد ختم ہو جائے گی۔‘

سجل علی نے بھارتی لیجنڈ سری دیوی کے ساتھ فلم ’Mom‘ میں کام کیا تھا۔ سری دیوی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سجل کا کہنا تھا کہ فلم کے ٹائٹل کی طرح آنجہانی اداکار بھی ان کے لیے ماں سے کم نہیں تھیں اور ان کے درمیان بہت قریبی جذباتی رشتہ بن گیا تھا۔

سجل نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’میں سری دیوی جی کے بہت قریب تھی۔ بدقسمتی سے وہ بہت جلدی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں نے ان کے اور اپنے رشتے کے بارے میں کبھی بات نہیں کی۔ لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم بطور فنکار دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں پھنس گئے ہیں۔‘

یاد رہے کہ 29 سالہ اداکارہ سجل علی نے 2017 میں آنجہانی اداکارہ سری دیوی کے ساتھ ’Mom‘ میں کام کیا تھا جس کے بعد انہوں نے جمائمہ گولڈ اسمتھ کی فلم ’Whats love got to do with it‘ سے ہالی ووڈ میں بھی ڈیبیو دیا ہے۔