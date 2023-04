سیاسی رہنما بابا صدیقی کی افطار پارٹی میں بالی ووڈ ستاروں کی شرکت

ممبئی: بھارتی سیاسی رہنما بابا صدیقی اور ذیشان صدیقی کی جانب سے کی گئی افطار پارٹی میں بالی ووڈ کے بڑے بڑے اسٹارز نے شرکت کرکے تقریب کو چار چاند لگا دیئے۔

ممبئی ریجنل کانگریس کمیٹی کے چیئرپرسن بابا صدیقی ہر سال افطار پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں جس میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت بالی ووڈ اسٹارز بھی شامل ہوتے ہیں۔

اس مرتبہ بھی اس شاندار افطار پارٹی میں سلمان خان، سیف علی خان، عمران ہاشمی، سنیل شیٹی، پوجا ہیج، پریتی زنٹا، ریتیش دیش مکھ سمیت کئی ٹی وی اسٹارز اور بی ٹاؤن اسٹارز نے شرکت کی جن کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔

#CelebWatch | Salman Khan, Preity Zinta And Other Celebs At Baba Siddique’s Iftar Party pic.twitter.com/AiejkLu4KD

— NDTV Videos (@ndtvvideos) April 17, 2023