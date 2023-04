مادھوری نے ایپل چیف ٹم کُک کو ممبئی کا مشہور ’واڑا پاؤ‘ کیوں کھلایا؟

ممبئی: بالی وڈ کی مشہور اداکارہ مادھوری ڈکشت نے ایپل کے سی ای او ٹم کُک کی میزبانی کرتے ہوئے انہیں ممبئی کا مشہور اسٹریٹ فوڈ ’واڑا پاؤ‘ کھلایا ہے۔

اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اداکارہ نے ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ ٹم کُک کو ممبئی کے ایک ریسٹورنٹ میں ’واڑا پاؤ‘ کھارہی ہیں اور دونوں اس کو انجوائے کررہے ہیں۔

Can’t think of a better welcome to Mumbai than Vada Pav! pic.twitter.com/ZA7TuDfUrv

مادھوری ڈکشت نے تصویر کے ساتھ کیپشن لکھا کہ انہیں ٹم کک کو ممبئی میں ویلکم کرنے کیلئے ’واڑا پاؤ‘ سے بہتر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی۔

ایپل سی ای او ٹم کُک نے مادھوری کی پوسٹ پر ری ٹویٹ کرتے ہوئے انہیں مینشن کیا اور لکھا کہ ’واڑا پاؤ‘ سے متعارف کرانے پر مادھوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ مزیدار تھا۔

Thanks @madhuridixit for introducing me to my very first Vada Pav — it was delicious! https://t.co/Th40jqAEGa

— Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2023