مکی آرتھر کی قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات

راولپنڈی: پاکستان ٹیم کے کنسلٹنٹ مکی آرتھر تین روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان آمد پر مکی آرتھر نے راولپنڈی میں موجود قومی ٹیم سے ملاقات کی۔

مکی آرتھر نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے اگلے میچز کے لیے راولپنڈی میں کپتان بابر اعظم، عماد وسیم اور شاہین شاہ آفریدی سمیت دیگر کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔

