یش چوپڑا کی اہلیہ پامیلا 74 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں

ممبئی: بالی وڈ کے معروف فلمساز آنجہانی یش چوپڑا کی اہلیہ پلے بیک سنگر اور مصنفہ پامیلا چوپڑا 74 برس کی عمر میں انتقال کرگئیں۔

پامیلا چوپڑا شدید قسم کے نمونیہ کی وجہ سے دو ہفتے سے ہسپتال میں داخل تھیں اور جمعرات کی صبح وہ جان کی بازی ہار گئیں۔

وہ بالی انڈسٹری میں اپنے صلاحیتوں کی وجہ سے انتہائی پسندیدہ تھیں اور ان کے انتقال کی خبر عام ہوتے ہی انڈسٹری میں غم کی لہر دوڑ گئی۔

My heart is heavy with the news of Pamela aunty’s passing. Her impact on the industry and the lives she touched will always be remembered. 🙏🏻

— Sanjay Dutt (@duttsanjay) April 20, 2023