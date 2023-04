  چین میں خاتون بازی گر کرتب دکھاتے ہوئے بلندی سے گر کر ہلاک

سوژوو: چین کے شہر سوژوو میں سرکس میں کرتب دکھاتے ہوئے خاتون بازی گر بلندی سے گر کر ہلاک ہوگئی۔

عالمی ذرائع ابلاغ میں شائع شدہ رپورٹس کے مطابق سُن نامی خاتون اپنے بازی گر شوہر کے ساتھ سوژوو شہر کے ایک دیہی علاقے میں کرتب دکھا رہی تھی۔

کرتب کے دوران ایک کرین رسے کے ذریعے شوہر اور بیوی دونوں کو فضا میں بلند کیے ایک سے دوسری جگہ منتقل کررہی تھی۔ اس دوران سُن اپنے شوہر کے پیچھے سے اس کی گردن میں بانہیں ڈالے لٹکی ہوئی تھی۔

فضا میں جھولتے ہوئے سُن نے کرتب دکھانے کے لیے جب اپنی پوزیشن تبدیل کرنی چاہی تو شوہر کے سر پر سے اس کی گرفت ختم ہوگئی اور وہ چشم زدن میں نیچے اسٹیج پر آگری، جہاں اس کے لیے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔

ضلعی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق سُن کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کرگئی۔

اس افسوسناک واقعے کی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کرین دونوں بازی گروں کو فضا میں بلند کررہی ہے، اسی دوران سُن اپنا توازن کھوبیٹھتی ہے اور زوردار دھماکے کے ساتھ اسٹیج پرآگرتی ہے۔ اسے گرتے دیکھ کربے اختیار حاضرین کی چیخیں بلند ہوتی ہیں۔

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1

— Manya Koetse (@manyapan) April 16, 2023