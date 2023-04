سلمان خان کی میگا فلم ’کسی کا بھائی کسی کی جان‘ ریلیز کردی گئی

ممبئی: بالی وڈ سپراسٹار سلمان خان کی فلم ’کسی کا بھائی کسی کی جان‘ کو دنیا بھر میں ریلیز کردیا گیا، مداحوں کو فلم کا شدت سے انتظار تھا۔

اداکار رتیش دیش مکھ نے فلم دیکھنے کے بعد سب سے پہلا ریویو دیا ہے اور ان کے مطابق فلم تفریح اور قہقہوں سے بھری ہوئی ہے۔

It will make you laugh, get you emotional but most importantly be ready with your whistles- for this is a quintessential Bhaijaan Movie- Action Packed Family Drama…. #KKBKKJ @BeingSalmanKhan show all the way!! @VenkyMama in the climax is 🔥🔥 @hegdepooja 👌🏽👌🏽 comic timing … pic.twitter.com/tvgLkbSaxD — Riteish Deshmukh (@Riteishd) April 21, 2023

انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ بھائی جان والی ایکشن پیک فیملی ڈراما ہے اور یہ آپ کو جذباتی کردے گی۔

ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا کہ فلم کا پہلا نصف تفریحی اور جکڑ لینے والا ہے اور اس فلم میں ’میں نے پیار کیا‘ کا تڑکا شامل ہے۔

صارفین کی طرف سے مثبت ریویوز کے باوجود ٹریڈ انالسٹ جوگندر توتیجا نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ فلم صرف ایک مرتبہ دیکھی جانے کے قابل ہے۔

#KisiKaBhaiKisiKiJaanReview: Disappointed 📢 Rating: ⭐️

One time watchable movie #SalmanKhan is back with his cringe Avatar. Emotions scene looks like comedy scene.#ShehnaazGiII and other cast has done good job.#KBKJ Better than #Radhe.. pic.twitter.com/AqHzJmYmbc — Koimoi.com (@Koimoi51) April 21, 2023

’کسی کا بھائی کسی کی جان‘ میں سلمان خان کے ساتھ پوجا ہیگدے، شہناز گِل، راگھؤ جویال، جیسی گِل اور دیگر اسٹار بھی شامل ہیں۔