شاہین آفریدی نے عید کا دن کہاں گزارا؟ جان کر مداح بھی تعریف کرنے لگے

خیبر: قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی نے عید الفطر کا دن طورخم میں پہاڑی تودے سے متاثر ہونے والے علاقے میں گزارا۔

شاہین آفریدی اپنے آبائی علاقے میں نماز عید کی ادائیگی اور قریبی عزیزوں سے ملاقات کے بعد طورخم گئے جہاں انہوں نے ریسکیو کاموں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔

فاسٹ بولر نے ریسکیو آپریشن کرنے والے اداروں کے رضاکاروں اور پاک فوج کی امدادی و بحالی ٹیم کے اہلکاروں سے ملاقات کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر شاہین آفریدی نے اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’میں نے اپنا عید کا دن طورخم کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے متاثر ہونے والے علاقے میں گزارا، اس افسوسناک واقعے میں 8 اموات ہوئیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے اور بہت زیادہ مالی تقصان ہوا ہے‘۔

I spent my Eid day at the Land Slide area near Torkham. Saddened that the incident cost 8 lives, many injured and huge financial losses. Really heartening to see all state security and rescue staff tirelessly working 24/7 to retrieve the deceased and clearing the rubble for over… pic.twitter.com/rIeTHlQClH

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) April 22, 2023