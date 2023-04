انوپم کھیر کے پوچھنے پر انیل کپور نے اپنی جوانی کا ’راز‘ بتا دیا

ممبئی: بالی ووڈ کے اداکار انوپم کھیر نے ساتھی فنکار اور قریبی دوست انیل کپور سے ان کی جوانی کا راز پوچھ لیا۔

انوپم کھیر نے ٹوئٹر پر اپنے بہترین دوست اور پڑوسی انیل کپور کی ایک دلچسپ ویڈیو شیئر کی ہے جو سب کی وجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔

اس ویڈیو میں انیل کپور ایک ہائپربارک آکسیجن تھراپی چیمبر کے اندر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایف ڈی اے کے مطابق ہائپر بارک چیمبر ایک ایسی مشین ہے جس کے اندر ہوا کا دباؤ عام ہوا کے دباؤ سے زیادہ ہوتا ہے۔

अरे #KapoorSaab! आपने बताया नहीं आप चाँद पे जा रहें हो? Unless this machine has something to do with your जवानी का राज़? @AnilKapoor pic.twitter.com/eDj3NhxPtT

