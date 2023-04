متنازع مصنف طارق فتح طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے

کینیڈا: پاکستانی نژاد کینیڈین متنازع مصنف طارق فتح 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان اور اسلام مخالف بیانات کیلئے مشہور کینیڈین مصنف اور نامہ نگار طارق فتح طویل علالت کے بعد پیر کو ٹورنٹو میں انتقال کر گئے۔

ٹوئٹر پر ان کی بیٹی نتاشا فتح نے اپنے والد طارق فتح کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ طارق فتح متنازع شخصیت تھے اور پاکستان کے خلاف سخت موقف رکھنے پر انہیں بھارت کی جانب سے حمایت حاصل تھی۔

Lion of Punjab.

Son of Hindustan.

Lover of Canada.

Speaker of truth.

Fighter for justice.

Voice of the down-trodden, underdogs, and the oppressed.@TarekFatah has passed the baton on… his revolution will continue with all who knew and loved him.

Will you join us?

1949-2023 pic.twitter.com/j0wIi7cOBF

— Natasha Fatah (@NatashaFatah) April 24, 2023