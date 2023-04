ممبئی: بالی وڈ کے نامور اداکار سدھارتھ ملہوترا کی نئی ایکشن تھرلر فلم ’یودھا‘ کی ریلیز ملتوی کردی گئی ہے، فلم کو 7 جولائی کو سینما گھروں کی زینت بننا تھا۔

فلم کی ریلیز میں التواء نامعلوم وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے اور ٹریڈ اینالسٹ ترن آدرش کے مطابق فلم اب 15 ستمبر کو ایمازون پرائم پر ریلیز کی جائے گی۔

’یودھا‘ کو ساگر امبر اور پشکر اوجھا نے ہدایت کاری دی ہے جبکہ اسے کرن جوہر، ہیرو جوہر، اپروا مہتہ اور کھیتان نے پرڈیوس کیا ہے۔

SIDHARTH MALHOTRA: ‘YODHA’ GETS NEW RELEASE DATE… #Yodha – starring #SidharthMalhotra, #DishaPatani and #RaashiiKhanna – gets new release date: In *cinemas* on 15 Sept 2023… Directed by #SagarAmbre and #PushkarOjha.#KaranJohar and #PrimeVideo presents in association with… pic.twitter.com/FEdscwOHB4

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 25, 2023