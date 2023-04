یاسمین لاری برطانیہ کا شاہی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون آرکیٹیکٹ بن گئیں

لندن / کراچی: یاسمین لاری برطانیہ کا شاہی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون آرکیٹیکٹ بن گئیں۔ انہیں رائل انسٹی ٹیوٹ آف برٹش آرکیٹیکٹس 2023 کا گولڈ میڈل دیا گیا۔

رائل انسٹی ٹیوٹ آف برٹش آرکیٹیکٹس نے یاسمین لاری کو 2023 کے لیے رائل گولڈ میڈل دیا گیا جس کے بعد وہ پاکستان کی پہلی خاتون آرکیٹیکٹ بن گئیں جنہیں یہ ایوارڈ ملا ہے۔

یاسمین لاری نے انسانی کاموں، خاص طور پر کم لاگت،صفر کاربن ہاؤسنگ جیسے منصوبے پیش کیے جو پسماندہ کمیونٹیز کیلیے انتہائی مدد گار ثابت ہوسکتے ہیں۔

Congrats Yasmeen Lari @ylari on winning His Majesty the King’s Royal Gold Medal for Architecture! people-to-people ties #BestHai

: @pkBritish brought together students to live build 2 zero/low carbon structures designed by Lari at Granary Square. pic.twitter.com/81eAuxfQmM

— UKinPakistan Commonwealth #BestHai (@ukinpakistan) April 27, 2023