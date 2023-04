عمران خان سے جرمن سفیر کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال 

لاہور: پاکستان میں جرمنی کے سفیر ایلفرڈ گرانس نے زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی۔

ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق ملاقات میں دوطرفہ امور، باہمی دلچسپی کے معاملات اور پاکستان کی موجودہ سیاسی اور انسانی حقوق کی صورتحال اور جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر اس کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

دوران ملاقات چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں ایسی حکومت سے واسطہ ہے جو دستور و جمہوریت سے صریح انحراف کو اپنا حق سمجھتی ہے، جمہور کی منشا کے خلاف ماورائے دستور اقدامات کے ذریعے عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جارہا ہے۔

جرمن سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت و جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے متحرک ہے اور قومی فیصلہ سازی میں دستورِ پاکستان کی روشنی میں عوام ہی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ جمہوریت کی بقا و تسلسل کے لیے آئینی حدود میں مذاکرات کے ذریعے بحران کے حل کے لیے کوشاں ہیں،انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور جمہوریت پر پیہم حملے اہلِ عالم کی فوری توجہ کے متقاضی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب و پختونخوا میں 90 روز کی آئینی مدت گزر جانے کے باوجود غیرقانونی نگران حکومتیں قائم ہیں، آئین سے صریح انحراف کے نتیجے میں اقتدار کے دوام پر اصرار ملک میں سیاسی بحران کو سنگین اور پیچیدہ بنا رہا ہے، سنگین سیاسی بحران براہِ راست ملکی معیشت کو ناقابلِ تصور نقصان پہنچا رہا ہے۔

چیئرمین پی ٹی آئی نےایلفرڈ گرانس سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، ماورائے آئین و قانون اقدامات اور آئینی آزادیوں پر پابندیوں کو اندازِ حکمرانی بنا لیا گیا ہے۔

عمران خان کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج، قانونی انتخابی مہم اور آزادئ اظہار پر اصرار کرنے والوں پر غداری و بغاوت کے جھوٹے مقدمے درج کیے جارہے ہیں۔ عتاب کے شکار عوام، سیاسی کارکنان اور آزاد صحافیوں کے حق میں دنیا بھر میں اٹھنے والی آوازوں کا خیرمقدم کرتے ہیں۔

جرمن سفیر نے ملاقات میں کہا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور ملک میں جمہوریت کی بقا و تسلسل کے خواہاں ہیں، بنیادی حقوق اور جمہوری اقدار کا فروغ و تحفظ سماجی نمو اور ترقی کے لیے اہم ہے، کسی ملک میں انسانی حقوق کی کیفیت کے اسے حاصل جی ایس پی پلس حیثیت پر براہِ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

ایلفرڈ گرانس نے مزید کہا کہ بطور شراکت دار پاکستان کی پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔

جرمن سفیر نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی تصویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کی۔

Called on @ImranKhanPTI for continuous political dialogue in🇵🇰 The stability of this great nation has to be prioritized over partisan interests. All actors must show willingness to compromise for greater good,including joint efforts to bring the economy back on #PakistanDialogue pic.twitter.com/KQR70fTL9V

— Alfred Grannas (@GermanyinPAK) April 30, 2023