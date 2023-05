آریان خان کا برانڈ لانچ، مہنگے کپڑوں پر مداح آپے سے باہر ہوگئے

ممبئی: شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان نے اپنے کپڑوں کا برانڈ لانچ کردیا جسے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

اداکار کے مداح اس برانڈ کے شدت سے منتظر تھے کیوں کہ اس کی تشہیری مہم شاہ رخ خان نے خود چلائی اور وہ اس کے برانڈ ایمبیسڈر تھے۔

2 lakh for single jacket, hoodies 44/54k…is it srk or aryan r they coming personally to deliver at home. #ShahRuhKhan #AryanKhan pic.twitter.com/0S0MFzjNnj

جیسے ہی برانڈ کی لانچنگ کا اعلان ہوا تو مداحوں کی بڑی تعداد نے خریداری کیلئے ویب سائٹ کا رخ کیا لیکن وہاں کپڑوں کی قیمتیں دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔

Does SRK come with the jacket? Why is it 2L!

Aryan beta, what is this behaviour? pic.twitter.com/DFgLSqUdrh

— Dhruv Shah (@dhruva_shah) April 30, 2023