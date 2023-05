بھارت میں الیکشن سے قبل اسلام مخالف متنازع فلم ’دی کیرالا اسٹوری‘ کی ریلیز

کراچی: بھارت میں الیکشن سے قبل اسلام مخالف فلم دی کیرالا اسٹوری کی ریلیز کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں جس کی ریلیز کو روکنے کیلئے عدالت میں درخواست زیرِ التوا ہے۔

بالی ووڈ کی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیلئے بنائی گئی فلم ’دی کیرالا اسٹوری‘ 5 مئی کو بھارت کے سنیما گھروں میں نمائش کیلئے پیش کی جائے گی۔ بھارتی ریاست کیرالہ کے وزیراعلیٰ پینارائے وجئے ین سمیت کئی سیاسی و سماجی شخصیات نے اسے ’پروپیگنڈا‘ قرار دے دیا ہے۔

Kerala govt should file case against them, and ask them to provide evidence to support their claim. pic.twitter.com/jpclRfp5bN

فلم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیرالہ سے تقریباً 32 ہزار خواتین گمشدہ ہیں اور یہ خواتین اسلام قبول کرنے کے بعد داعش میں شامل ہوگئی ہیں اور بھارت سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں دہشتگردی کی کارروائیوں کے لیے بھیج دی گئی ہیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق کیرالہ کے وزیر اعلیٰ نے فلم کے پروڈیوسر اور رائٹر وپل امرت لال شاہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ اس فلم کے زریعے سنگھ پریوار کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں جس کا مقصد ’لَو جہاد‘ کو استعمال کر کے کیرالہ ریاست کو مذہبی انتہا پسندی کا گڑھ دکھا کر بدنام کرنا ہے۔

بھارت کے کئی سماجی و سیاسی رہنماؤں نے فلم کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس فلم میں لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ دی کیرالا اسٹوری اِن دنوں ٹوئٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہے۔

تاہم فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ ادا شرما نے اپنی فلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ’دی کیرالہ سٹوری کسی الیکشن، ایجنڈے یا مذہب سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ موت اور زندگی دہشتگردی بمقابلہ انسانیت کے متعلق ہے۔‘

ادا شرما نے مزید لکھا کہ ’اس کو پروپیگنڈا کہنا ہر اس لڑکی کی کہانی چھپانے کے مترادف ہے جس کی زندگی تباہ ہوئی۔‘

. #TheKeralaStory isn’t about, elections , agenda, religion vs religion.. it is about something much bigger. LIFE and DEATH ! It is about Terrorism vs Humanity. Calling it propaganda is covering up the story of each girl whose life was destroyed pic.twitter.com/T4fkBRGB9D

— Adah Sharma (@adah_sharma) April 29, 2023