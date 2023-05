شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کیلیے بلاول بھٹو بھارت پہنچ گئے، روسی وزیر خارجہ سے ملاقات

گوا: وزیرخارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کیلئے بھارتی شہر گووا پہنچ گئے، وزیر خارجہ اس اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔

وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خصوصی طیارے سے بھارتی شہر گووا پہنچے، گوا میں ہونے والے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں شرکت سے قبل سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت میں مصروفیات سامنے آگئی ہیں۔

شیڈول کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور روسی ہم منصب کی ملاقات ہوئی جس میں پاک روس تعلقات کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور، علاقائی اور بین الاقوامی صورت حال پر گفتگو کی گئی۔

FM @BBhuttoZardari has arrived in #Goa to participate in the #SCO Council of Foreign Ministers. #PakFMatSCO pic.twitter.com/i8nfBHOXOZ

— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) May 4, 2023