شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس؛ بلاول بھٹو کا استقبال بھارتی ہم منصب نے کیا

گوا: شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پہنچ گئے، جہاں بھارتی ہم منصب نے ان کا خیر مقدم کیا۔

FM @BBhuttoZardari among SCO Foreign Ministers participating in Council of Foreign Ministers in Goa.#PakFMatSCO

pic.twitter.com/64npTyMFsB

— Spokesperson MoFA (@ForeignOfficePk) May 5, 2023