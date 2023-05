بلاول بھٹو کے آئینہ دکھانے بھارتی وزیر خارجہ آگ بگولہ، الزامات کی بوچھاڑ

نئی دہلی: پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے آئینہ دکھانے اور اصلیت دنیا کے سامنے لانے پر بھارتی وزیر خارجہ آگ بگولہ ہوگئے اور انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کردی۔

بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وہی سلوک کیا گیا جو دہشت گردی کو فروغ دینے والے ملک سے کیا جاتا ہے۔

جے شنکر نے صحافی کے سوال پر کھیساتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ تھا اور رہے گا، سری نگر سے پاکستان کا تعلق پہلے تھا اور نہ آئندہ ہوگا، پاکستان کے وہاں جی ٹوینٹی اجلاس کے انعقاد پر اعتراض کو بھارت کوئی اہمیت نہیں دیتا۔

اُن نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک دہشت گردی کے سہولت کار ملک کے ساتھ بیٹھ کر دہشت گردی کے معاملے پر بات نہیں کر سکتے۔ ہم دہشت گردی کے معاملے پر سفارتی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے بلکہ سفارتی سطح پر پاکستان کی اصلیت سامنے لا رہے ہیں جس کا ہمیں حق حاصل ہے۔

#WATCH | On Pakistan Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari’s “Let’s not get caught up in weaponising terrorism for diplomatic point scoring,” statement, EAM Dr S Jaishankar says, “…We are not scoring diplomatic points. We are politically and diplomatically exposing Pakistan… pic.twitter.com/q87BZlTIvC

قبل ازیں بلاول بھٹو نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے معاملے پر پوائنٹ اسکورننگ نہ کرے اور اگر واقعی سنجیدہ ہے تو پھر مل کر اقدامات کرے۔

#WATCH | “I said they (Pakistan) have nothing to do with G20. I will also say that they have nothing to do with Srinagar. There is only one issue to discuss on Kashmir which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan Occupied Kashmir,” says EAM Dr S… pic.twitter.com/Mx7Xg2UQsE

— ANI (@ANI) May 5, 2023