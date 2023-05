نجم سیٹھی کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے عالمی نمبر ون بننے پر پوری قوم کو مبارک باد

کراچی: چیئرمین منیجمنٹ کمیٹی پی سی بی نجم سیٹھی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ون ڈے انٹرنیشنل میں عالمی نمبر ون بننے پر پوری قوم کو مبارک باد پیش کی ہے۔

اپنے ٹوئٹ میں نجم سیٹھی نے کہاکہ آج پاکستانی ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف چوتھا ون ڈے انٹرنیشنل جیت کر عالمی رینکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ کپتان بابراعظم، پوری ٹیم اور کوچنگ اسٹاف اس اہم موقع پر مبارک باد کے مستحق ہیں۔مجھے اس ٹیم پر فخر ہے اور اس کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔

Congrats Team Pakistan for achieving #1 position in ICC ODI rankings. The best is yet to come!

