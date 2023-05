ون ڈے انٹرنیشنل کی عالمی رینکنگ میں پاکستان نے پہلی پوزیشن حاصل کرلی

انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میرے پچھلے دور میں پاکستانی ٹیم ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کی عالمی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آئی تھی اور اب وہ ون ڈے میں بھی دنیا کی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے، امید ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہورہی ہے وہ ایشیا کپ اور پھر ورلڈ کپ میں کام آئے گی۔

نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ یہ عالمی رینکنگ تبدیل ہوتی رہتی ہیں لہذا یہ جو خوشی ملی ہے اسے منایا جائے۔

کرکٹ اسٹار اور شوبز ستاروں کی بھی کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارک باد

قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے آئی سی سی ریکنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر قومی ٹیم کو مبارک باد دیتے ہوئے اس لمحے کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کھلاڑیوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ 102 رنز سے فتح، ورلڈکلاس ٹیم پر غلبہ اور عالمی رینکنگ میں پہلا نمبر ہوگیا۔

World no 1 rank and a win by 102 runs, just wow! Well done boys on dominating a world class team! @babarazam258 congrats on 5K runs and 100 today again, and Agha Salman, Usama Mir and M Wasim showing how its done. Boys the whole nation is super proud, you have increased our…

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) May 5, 2023