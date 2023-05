امریکی اداکارہ امبر ہرڈ نے ہالی ووڈ کو خیرباد کہہ دیا؟

نیویارک: امریکی اداکارہ امبر ہرڈ کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ اداکارہ ہالی ووڈ کی خیرباد کہنے والی ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق برطانوی میگزین ڈیلی میل کی صحافی ایلیسن بوشوف نے حال ہی میں شائع ہونے والے اپنے ایک آرٹیکل میں دعویٰ کیا کہ امبر ہرڈ نے شوبز کو خیرباد کہہ دیا ہے۔

ALISON BOSHOFF: Amber Heard quits Hollywood and moves to Madrid (and there’s no sign of her girlfriend)

— alison boshoff (@alisonboshoff) May 5, 2023