تاج پوشی تقریب میں وزیراعظم کی برطانوی بادشاہ سمیت عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں

لندن: وزیراعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے بادشاہ کنگ چارلس سوئم کی تاج پوشی کی رسم کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں.

وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف نے برطانوی بادشاہ اور وزیراعظم رشی سنگ سے ملاقات میں تاج پوشی کی تقریب میں شاندار انتظامات پر دونوں شخصیات کو مبارک باد پیش کی۔

برطانوی بادشاہ اور وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا جبکہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعرف بھی کی۔

وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں دولت مشترکہ ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر برطانیہ کے عزت مآب بادشاہ چارلس III اور وزیر اعظم رشی سنک سے ملاقات۔

وزیراعظم نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا pic.twitter.com/Y2eIU9PMil — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 6, 2023

وزیراعظم شہباز شریف نے تاج پوشی کی تقریب کے موقع پر دولت مشترکہ تنظیم کی سیکرٹری جنرل پیٹریشیا سکاٹ لینڈ سے ملاقات کی. دونوں قائدین نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، تعاون کے فروغ کے حوالے سے نئے امکانات پر گفتگو کی۔

Reiterating Pakistan’s commitment to Commonwealth countries, PM @CMShehbaz had a meaningful interaction with Secretary General Commonwealth Patricia Scotland on the occasion of coronation of King Charles III. pic.twitter.com/D58PjRxHLX — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 6, 2023



وزیراعظم نے دولت مشترکہ کے مقاصد کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا. وزیراعظم شہباز شریف اور مالدیپ کے صدر ابراہیم محمد صالح کے درمیان ملاقات ہوئی دونوں راہنماؤں نے دوطرفہ اور علاقائی سطح پر تعاون کے امور پر بات چیت کی.

PM @CMShehbaz had a warm and cordial interaction with dignitaries on the sidelines of King Charles lll coronation ceremony including President of Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Minister of State UK Andrew Mitchell, President of Maldives Ibrahim M Solih, President of Republic of… pic.twitter.com/jf6eIlx6gi — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 6, 2023

شہباز شریف اور زیمبیا کے صدر ہیکیندی ہیچیلما کی ملاقات ہوئی. دونوں راہنماؤں نے تجارت، معاشی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے اور وسیع کرنے پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم شہباز شریف سے ماریشس کے صدر پرتھوی راج سنگھ روپن نے بھی ملاقات کی دونوں قائدین کا مستقبل میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif suggests stronger bilateral ties with UK, during the meeting with His Majesty King Charles III and British PM Rishi Sunak. pic.twitter.com/Juvc5IKGif — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 5, 2023



علاوہ ازیں وزیراعظم سے سری لنکا کے صدر رانیل وکرما سنگھے نے ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ اور علاقائی تعاون کے حوالے سے جائزہ لیا. وزیراعظم شہباز شریف نے سری لنکا کے عوام اور حکومت کے لئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور سری لنکا کے عوام کے لئے خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔

تقریب میں مالٹا کے صدر جارج ولیم ویلا اور ان کی اہلیہ ویلا اور برازیل جے صدر لویز ااناکیو نے بھی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔