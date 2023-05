ماڈل ازیکا ڈینیئل پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوگئیں

کراچی: پاکستانی اداکارہ اور ماڈل ازیکا ڈینیئل نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔

اداکارہ نے ٹویٹر پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی حیدر زیدی کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے پارٹی میں باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا ہے۔

Finally! I decided to jump in for the sake of my country.

Joined @PTIofficial with Sindh President @AliHZaidiPTI

We must get our country out of this mess & back on track of progress as it was under PM @ImranKhanPTI #ImranKhanZindabad#PakistanZindabad pic.twitter.com/uyALXcvq8X

— Azekah Daniel (@azekahdaniel1) May 7, 2023