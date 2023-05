شبانہ اعظمی نے اسلام مخالف فلم ’دی کیرالہ اسٹوری‘ کی حمایت کردی

ممبئی: بالی وڈ کی معروف سینئر اداکارہ شبانہ اعظمی اسلام مخالف فلم ’دی کیرالہ اسٹوری‘ کی حمایت میں سامنے آئی ہیں۔

اداکارہ کے مطابق جو لوگ اس فلم پر پابندی کا مطالبہ کررہے ہیں وہ اسی طرح غلط ہیں جس طرح عامر خان کی ’لال سنگھ چڈا‘ پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

شبانہ اعظمی نے ٹویٹر پر فلم کی حمایت میں لکھا ’جو لوگ ’دی کیرالہ اسٹوری‘ پر پابندی کا مطالبہ کررہے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح غلط ہیں جو عامر خان کی ’لال سنگھ چڈا‘ پر پابندی چاہتے تھے‘۔

Those who speak of banning #The Kerala Story are as wrong as those who wanted to ban Aamir Khan’s #Laal Singh Chaadha. Once a film has been passed by the Central Board of Film Certification nobody has the right to become an extra constitutional authority .

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) May 8, 2023