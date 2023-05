عدنان صدیقی کی بھارتی میڈیا کی گھناؤنی مہم کیخلاف بلاول بھٹو کی حمایت

لاہور: پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے دورہ بھارت پر انڈین میڈیا کی ان کے خلاف گھناؤنی مہم کے خلاف اداکار عدنان صدیقی نے ردعمل دیا ہے۔

ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عدنان صدیقی کا کہنا تھا کہ ایک اچھا میزبان مہمانوں کے ساتھ احترام پر مبنی میزبانی اقدار کا خیال رکھتا ہے چاہے اس کا کوئی بھی سیاسی یا نظریاتی تنازعہ ہو۔

اداکار نے مزید لکھا کہ ایک مہمان کی تحقیر سے کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوتا البتہ اس سے حالات مزید خراب ہوتے ہیں۔

A good host upholds the value of hospitality and treat guests with dignity and respect, regardless of any underlying political or ideological conflicts. Ultimately, the act of demeaning a guest serves no productive purpose and only vitiates the situation. #bilawalbhutto

