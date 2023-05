فخر زمان آئی سی سی پلئیر آف دی منتھ قرار

Jis tareeqay se Chapman bhai ne hame T20I me koota tha, mujhe to laga usko hi mile ga. But grateful to all the voters and fans for rooting out for me. 🙌 #Honoured pic.twitter.com/CdZNg9tqnG

— Fakhar Zaman (@FakharZamanLive) May 9, 2023